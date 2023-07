Joosep Järvesaar: ma ei nutnud enda lapse sünnil ega vanaema matustel, aga tol hetkel me nubluga kahekesi lihtsalt pillisime

Järvesaar meenutas, et eelmine aasta tõi Beach Grindil räppar nublu lavale nüüdseks meie seast lahkunud armastatud Kihnu Virve. Järvesaar oli istunud VIP-tribüünil ja jälginud kontserti, kui esinemise ajal läks tal süda väga härdaks.

„Täiskasvanud mehena ma hakkasin vihma käes laginal nutma, sest see oli nii ilus hetk. Ja ma ei nuta reaalselt mitte kunagi. Mu elu tipphetk on see, kui ma sain lapse. Laps sündis, pandi mulle käte vahele - kõige retsim tunne, mis ma kunagi tundnud olen, aga ma ei nutnud. Oma vanema matustel ma ei nutnud. Ja siis Kihnu Virve tuleb lavale Beach Grindil ja ma nutan. Ma ei ole elu sees vist nii palju nutnud, pisarad voolasid,“ meenutas Järvesaar emotsionaalset hetke.

Ta tõdes siiski, et nutab vahel näiteks Disney filmide ajal ning toona oli see üks nendest kordadest, kui ta ei saanud aru, et miks tal pisarad lihtsalt voolavad.

Muusik lisas ka, et ta ei olnud ainuke, kes laginal nuttis. „Siis oli veel nii, et nublu tuli lavalt maha - me oleme head sõbrad - ja ma rääkisin talle ära. Ta oli nii (teeb sellist nuuksuvat häält - toim.): „mina ka, mina ka...“. Me lihtsalt kallistasime ja pillisime seal kahekesi,“ meenutas Järvesaar.