Jaan Tammsalu ekskaasa pihtimus: petmiste tõttu süvenesid aja jooksul minus piinlikkus- ja häbitunne

„Me kõik oleme väga erinevad. Minu suurimaid vigu on ehk see, et ma keskendun võib-olla liiga vähe pereelule ja sukeldun liiga palju töösse, inimeste aitamisse. Veedan liiga pikad päevad tööl. Olen püüdnud end tagasi hoida, aga see pole õnnestunud. Ühel hetkel avastan, et midagi on kuskilt otsa saanud. Ma kipun vahetevahel aitama inimesi, kelle puhul näen, et nad vajavad väga abi, ja lähen ehk abiga liiale,“ rääkis Tammsalu.

„Ma ei tea, miks see on nii, et mõnel inimesel kulm ka ei kerki, olgu see teine inimene nii veetlev kui tahes, nii kaunis, hooliv kui tahes jne, ja miks mõne inimese puhul on see süttimine kiirem ja kergem. Aga me ei ole ühest puust ega saa öelda: kuidas sina ei saa, kui mina saan? Küllap on see minu nõrkus ja ma ei ole selle üle õnnelik. Ma kahetsen, et see on nii läinud,“ lisas ta.