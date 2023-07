Ebarealistlikud summad! Popstaar Taylor Swifti kontsertide piletimüük purustab peagi kõik rekordid ja liigub hämmastava arvu poole

Swifti märtsis alanud ja järgmise aasta augustini kestva „The Eras Touri“ piletimüük läheb sellise hooga, et ainuüksi piletimüük toob lauljannale sisse rohkem kui 13 miljonit dollarit ühe õhtuga, vahendab Bloomberg. See tähendab, et Swift on jõuliselt hoidmas maailma enimteeniva artisti staatust.

Loomulikult läheb suur osa rahast ka produktsiooni, kuid see summa ei sisalda samas fännikauba müüki, mis tuuri käigus maha müüakse. Siiski on väljaanne arvutanud, et kõigest hoolimata teeb see Swiftist hetkel enimteeniva artisti maailmas.

Lauljanna on arvutuste kohaselt liikumas lausa ühe miljardi dollari suunas. Seni on Swifti 22 kontserti toonud sisse umbes 300 miljonit dollarit. Arvestades, et tal on USA-s ees veel ligi 50 kontserti ja Euroopas ning mujal maailmas umbes samapalju, siis võib muusikatööstuse ajakirja Pollstar hinnangul tema tuuri kogusummaks tulla hämmastavad 1,3 miljardit dollarit.

Swift on muutmas tegelikult kogu USA piletiturgu, sest tema kontserdi keskmine piletihind on seal 254 dollarit. Kui praegu on USA-s vaid käputäis artiste, kes keskmiselt üle 200 dollari pileti eest küsivad, siis näiteks viis aastat tagasi küsis toona üks suurimaid artiste Ed Sheeran USA-s vaid 89 dollarit.

Muide, Swifti eelmise, ca viis aastat tagasi aset leidnud tuuri „Reputation“ pileti keskmine hind oli vaid 119 dollarit.

Maailma enimteenivamat superstaari on järgmisel aastal võimalik Eestile kõige lähemal oma silmaga näha maikuus Stockholmis ja augustis Varssavis.