Briti kuningakoda esitas finantsraporti, kust selgub prints Williami palga suurus

Raporti kohaselt teenis prints William (41) aastas ligi kuus miljonit naela, vahendab US Weekly.

„Hertsogkond on eravaldus, mis tagab Cornwalli hertsogile ja tema perele sissetuleku, rahastamaks tema ametlikke, heategevuslikke ja erategevusi,“ seisab avaldatud raportis. „Seda juhitakse kooskõlas looduskeskkonnaga ja kohalike kogukondade hüvanguks, et selle saaks uhkusega järgmisele põlvkonnale üle anda.“

Raporti kohaselt on rahva rahastatav hertsogkond loodud kuningas Edward III ajal 1337. aastal, et oma maad ja varad poegadele pärandada. Sellega sooviti sisuliselt, et tulevased printsid saaksid rahale mõtlemata valitseda.