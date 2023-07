ARVUSTUS | Huumoriklubi koomikute esimene suvetuur naerutab publikut Tinderi huumori ja bonginaljadega

On reede õhtu ja kell on 19. Tuhanded noored maalivad tantsides kauneid mustreid Kalevi keskstaadionil ja tuhanded silmapaarid jälgivad imelist tantsupidu. Aga mitte mina ja veel üle saja eestlase. Meie oleme võtnud ette tee Keila kultuurikeskusesse, sest just seal astub üles Eesti stand-up-koomikute meistriklass ehk Huumoriklubi oma suvetuuriga. Ootused on mul Keila poole samme seades kõrged – olen selleks õhtuks vahetanud eesti rahva suure ja piduliku peo välja kaheksa mehe ja püstijalakomöödia vastu.