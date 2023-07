ARMSAD FOTOD | Lenna Kuurmaa emotsionaalselt tütre esimeselt tantsupeolt: mina vesistasin juba siis, kui tuli tuletorni jõudis...

„„Elu ilusad hetked“ tänavuselt tantsupeolt. Mina vesistasin juba siis, kui tuli tuletorni jõudis... Tantsijad polnud veel väljakule jõudnudki. Aga see tunne – see tunne… Iga keharakuga. Et me oleme üks, me kuulume siia ja me põlvneme siit, selle muusika ja nende tantsude seest,“ kirjeldab Lenna.