Prints Harry ja Meghan Markle loobusid kuninglikest kohustustest juba mõnda aega tagasi, kuid soovitud edu ei ole nende „karjääripööre“ saatnud. Nüüd on paar aga veendunud, et kõigis nende hädades on süüdi koroonapandeemia ja kuninganna Elizabeth II surm ning Sussexi hertsogipaari allakäik pole teps mitte nende endiga seotud.