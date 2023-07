Karm ettevalmistusgraafik põletas lauljanna läbi: Madonna tervisemured tekkisid noorte popstaaridega võistlemise tõttu

Sel nädalal tuli avalikuks jahmatav uudis, et popstaar Madonna (64) võitleb tõsiste terviseprobleemidega, on vahepeal haiglas intensiivravil viibinud ja peab oma maailmaturnee edasi lükkama. Nüüd arvavad tema lähedased, et popstaar on läbi põlenud, kuna proovis sama tempot hoida nagu temast nooremad lauljannad.