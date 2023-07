Kokk Mihkel Heinmets on otsekohese ütlemisega ka oma restorani köögis: kui saadan teid kümme korda päevas metsa, siis nii on

Mihkel avaldab intervjuus, kuidas sündis tema Hiiumaa restoran iiUmekk. „Olime enne koroonat Kertuga (Kertu Kokla, Mihkli elukaaslane - toim.) Tallinnas, elasime seal. Kui hakkas COVID, mõtlesime, aitab, tulime Hiiumaale ära ja siia me jäime. Kertu vanemad ja minu isapoolsed sugulased on kõik pärit Hiiumaalt. iiUmekk tuli meie ellu pooljuhuslikult, kui Kertu sõbranna saatis lingi, millelt saime teada, et Hiiumaa sadamad viivad toitlustajate otsimiseks läbi konkurssi. Kandideerisime ja võitsime. Mina vastutan köögi ja Kertu külalistemaja eest, mis on restorani kohal teisel korrusel,“ avab Mihkel perega Hiiumaal toimetamise tausta.

Veel räägib ta, et Kertu tegeleb külaliste vastuvõtmisega ja koristamisega. „Eelmine aasta, jah, Kertu tegi kõike, võttis inimesi vastu, koristas ja aitas ka süüa teha, kui oli vaja. See aasta on meil väike laps ja tal on keeruline seda tööd teha. Teeme kõike nii, kuidas jaksame, sipleme totaalses tööjõupuuduses. Pean vahel isegi tubasid koristama. Ühesõnaga – töötajatega on p....s, töötajaid pole,“ tõdeb kokk.

Miks siis Mihkli restoranis töötajaid pole? „MasterChef Eesti“ kohtunik arvab, et vanemad on oma lapsed ära rikkunud. „Näiteks minu vanem laps on kasvatatud teadmises, et asju ei saa niisama. Mul ei ole kahju talle midagi anda või kinkida, kuid tahan, et ta mõistaks asjade väärtust. Eelmisel aastal, kui ta oli seitsmene, aitas ta iiUmekis nõusid laudadelt ära tuua ja pesta. Õhtu lõpuks andsin talle 5 või 10 eurot. Ja plika oli väga õnnelik. Üritan lapsele selgeks teha, et asjad ei ole tasuta siin maailmas. Ma ei taha teha tegemist noortega, kes on täiesti saamatud. Näiteks mulle kirjutas 18aastase poisi ema, et poeg sooviks suveks minu juurde tööle tulla. Mida v...u, raisk! 18aastane võiks ikka nii palju tark olla, et ise e-kiri saata. Ma isegi ei vasta sellise kirja peale, mille ema on poja eest kirjutanud.“