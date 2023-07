Investor Katri Teller suhtumisest rahasse: ka kõige kehvematel aegadel olen teadnud, et mul on tulevikus majanduslikult hästi

Kinnisvaraäriga oma investeerimiskapitalile aluse pannud Katri Telleril (41) on hea hoog sees. Ta astub sel nädalavahetusel üles Investeerimisfestivalil, kus on nii moderaator kui ka esineja, samuti on ta üks esinejatest sel nädalal alanud mainekal Mindvalley suveülikooli üritusel. Katri käis paar nädalat tagasi esinemas ka Leedu Äripäeva (Verslo Žinios) konverentsil, kus ta võeti väga hästi vastu.