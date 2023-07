VIDEO | Ruslan Trochynskyi muljetab laulu- ja tantsupeost: võimas on, kui mängid oma teost ja kõik tantsivad

Ruslan rääkis, et tema lemmikosa oli laulupeo avamine. „Kui hümni laulad ja saadki aru, kui palju inimesi ja kui tähtis on kõigi inimeste jaoks see püha maa, Eestimaa,“ ütles muusik.

Veel avaldas muusik, et laulukooris ta laulnud pole, aga tantsupeol on ta kaasa löönud oma bändiga Svjata Vatraga. „See oli hästi külm ja hästi vihmane päev. See oli võimas, kui sa seisad laval ja mängid oma teost, kõik tantsivad. See on ikka võimas ja tunnustav,“ ütles Ruslan.