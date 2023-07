Ott ja Janika Tänak laulupeost: eriti tore on vanaemal vaadata, kui oma laps on käinud, ja siis nüüd lapselaps

Janika Tänak tõdes, et tema on lapsena tantsupeol osalenud. „Väga tore on vaadata. Eriti tore on vanaemal vaadata, kui oma laps on käinud ja siis nüüd lapselaps. Mõnus!“ ütles ta.

„See energia, mis sa siit saad, on kindlasti palju suurem kui ainult meie tütar. Kogu see rahva möll, see pakub kindlasti paljudele rõõmu,“ ütles ralliäss lõpetuseks.

2016. aastal abiellunud Oti ja Janika peres kasvab kaks last: tütar Mia ja poeg Ron. Tänak rääkis sama aasta juulis Eesti Päevalehele antud intervjuus, et nende peres on nii, et ema roll on olla kasvataja ja õpetaja ning Ott on see lõbus seltsiline ja mängupartner. „Ma tean, et minuga ei ole lihtne, aga ma tegelesin ralliga juba siis, kui kohtusime. Seega loodan, et Janika ikka mõistis, millele alla kirjutas,“ lausus Ott toona.