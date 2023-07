Paap Kõlar armus naisesse, kes on temast kakskümmend aastat noorem

Kunagise ansambli Radar trummar Paap Kõlar (68) ja tervishoiu alal tegutsev Mirell Jakobson (48) elavad ja töötavad talvel Otepääl ning suvel Hiiumaa ühes kauneimas nurgas, Kõpu poolsaare tipus Ristna Paradiisirannas. Nende koduni, rustikaalse palkmajani, mis seisab otse rannal, viib männimetsa vahel looklev tee. Veidi eemal on Paabu loodud puhkekeskus Surf Paradiis ja Paradise Beach Bar.

Elamu merepoolsel küljel on suur terrass, kust pääseb otse elutuppa. Ukse avab sarmikas perenaine Mirell. Ta on sale, naiselik ja särava pilguga. Hubases avatud köögiga elutoas on ka trummid ja arvuti. Naerdes nimetab Mirell seda boheemlase nurgaks. Paap ja Mirell vaatavad intervjuud andes pidevalt teineteisele silma, muigavad ja naeravad palju.