Juba sel nädalavahetusel toimub suve oodatuim festival Beach Grind!

Beach Grind avab mõlemal päeval oma väravad kell 17. Rahvast rõõmustavad sel aastal lausa kolm lava, millest kaks on juba festivali fännile tuttavad – pealava ning Grindi lava. Lisaks teeb festivalil debüüdi ka house -ja techno-muusikale pühendatud lava Villa Ammende hoovis.

Beach Grind saab avalöögi 7. juulil ning esimese päeva peaesinejaks on Rootsist pärit produtsent ja DJ Alesso, kes rõõmustab festivali külastajaid pealaval. Alesso on electro-house-DJ, kelle avastas Swedish House Mafia liige Sebastian Ingrosso ning kellest sai karjääri alguses ka Alesso mentor. Nii sai noor produtsent võimaluse teha remikse Avicii, Swedish House Mafia, Devolutioni ja LFMAO lugudest. Tema hittide hulka kuuluvad lood „Calling (Lose My Mind)“ Sebastian Ingrosso ja Ryan Tedder’iga, „Under Control“ Calvin Harris’e ja Hurts’iga ning „If I Lose Myself“ ühes OneRepublicuga, mis muuseas nomineeriti ka Grammy’le.