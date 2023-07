36-aastane endine baleriin käis hiljuti New Yorgis reisil ning väidetavalt oli sõbrannadele öelnud, et on oma 8-aastase lapse isaga Mick Jaggeriga kihlunud. „Melanie oli Ameerika Balletiteatris rääkinud oma sõbrannadele, et on Mickiga kihlatud. Ta oli väga selgelt öelnud, et tegu on tema kihlasõrmusega ja ta on nüüd Micki kihlatu. Tema pere teadvat ka, et nad on kihlatud ja rõõmsad,“ ütles allikas Briti kõmulehele, vahendab Mirror.