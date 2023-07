FOTOD | Lavastuse „ADA. Rääkimata lugu“ suvekohviku toit on tõeline nostalgialaks: ega me sinna metsa peenutsema lähe

Kergematest roogadest pakume klassikalist kartulisalatit, suitsuvorstivõileiba, viineri- ja kapsapirukaid, soolakurki, küüslauguleibu ja kahte sorti kooki: mandli-šokolaadikooki ja martsipani-rummikooki. Veidi erilisem valik on krevetitempura – see pole küll päris ajastu toit, aga oli eelmisel aastal üks populaarsemaid näkse publiku hulgas. Teiseks väga populaarseks valikuks osutusid küüslauguleivad, mille lisasime valikusse alles etendusperioodi poole pealt. Mingi näks sai otsa, aga meil oli varuks leiba, tegime küüslauguleivad valmis ja panime müüki – läksid ülihästi.

Menüü on meil värske, maitsev ja väga kvaliteetsest toorainest, veidi selline rustikaalne – ega me sinna metsa peenutsema lähe. Eks see ole ajastu teema, Ada ajal just selliseid toite söödi.

Töötasime selle välja kogu meeskonnaga ja ajaga on see paika loksunud – eks me kohandame seda vastavalt publiku maitsele. Etenduse publiku toitlustamisel on oluline, et oleks palju lihtsalt haaratavat, n-ö näputoitu, aga oleks ka võimalus süüa korralikku sooja sööki. Ning muidugi on oluline, et oleks ka midagi magusat. „ADA“ tegevus toimub teisel ajastul kui praegu, nii on ka road, mida pakume, nostalgilised selle ajastu lemmikud.

Kohtume muusikalise lavastuse toitlustuse projektijuhi Kuldar Kruubiga Telliskivi loomelinnakus Kärbes Kitchen&Baris ühe kuuma suvepäeva lõunal, kus meid ootab kaunilt kaetud toidulaud, mis täidab kohe nostalgiaga ja muudab kannatamatuks, sest tahaks kõike proovida, aga enne tuleb ju pildistada. Aga eks nii olegi põnevam, et enne räägime ja siis sööme. Ütlen juba etteruttavalt, et saime pärast intervjuud suurepärase toiduelamuse, nii et lähen ise sel suvel seda lavastust vaatama kõrgete ootustega mitte ainult tüki, vaid ka kõhutäie suhtes.

Kes käisid lavastust „ADA. Rääkimata lugu“ eelmisel suvel vaatamas, on kui ühest suust kiitnud lisaks tükile ka toitu, mida seal pakuti. Uurisime järele, mis seal siis nii erilist oli, et see kõigile meelde jäi.

Kahest teeninduspunktist saab ka kahte erinevat sooja toitu. Üks on seasisefilee kirsi-punaveinikastmes, kõrvale värske varajane koorega kartul tilli ja võiga ning värske salat. Teine on koha jõevähikastmega, kõrvale samamoodi kartul ja salat. Taimseks valikuks on porgandi-sibulasteik, mille kõrvale saab samamoodi siis võtta kartulit ja salatit.

Milline oli tagasiside teie toitudele eelmise aasta etendustel?

Tagasiside on olnud väga hea, inimestele meeldivad nostalgilised toidud, mis on kõik ka värskelt ise tehtud. Lisaks ollakse rahul roogade kättesaadavuse ja kiire teenindusega. Suuri muutusi toiduvalikus eelmise aastaga pole, sest ega inimene tavaliselt etendusele ju korduvalt tule. Pole mõtet nullist uut menüüd teha, kui kõik nii hästi toimib.

Joogivaliku olete samuti teie paika pannud. Kas seal on ka midagi nostalgilist?

Kindlasti on olemas Vana Tallinn, saab ka viinakokteili mahlaga. Aga ikkagi läheb kuumaga kõige paremini mullijook, meil on selleks cava. Ada ajal joodi palju viina, aga tänapäeval on inimeste eelistused muutunud, rohkem võetakse džinni- ja rummikokteili ning muidugi veini. Mulliveini kõrval on väga populaarne ka Aperol. Aga ikka on alati ka neid, kes võtavad pitsi viina ja suitsuvorstivõileiva – see on tõesti nostalgiline komplekt.

Kuidas sellise populaarse suveetenduse publik üldse ära toita? Kuidas see „toiduahel“ logistiliselt toimib, kas see on keerukas protsess?

Tegelikult polegi nii keerukas, sest me oleme seda teinud juba aastaid ja süsteem on sisse töötatud. Auto sõidab Tallinna vahel, külmikbuss on kohapeal, osa tarnijaid toob ka tooraine kohapeale. Kui tarned on paigas ja kogused teada, pole siin keerulist midagi.

Arvestades seda, et me teeme kõiki neid toite põhimõtteliselt metsas, peab saama tehniliselt hakkama võimalikult lihtsalt. Meil küll on sinna köök tehtud, aga meil pole isegi elektrienergiat nii palju, et sinna näiteks tohutuid ahje tuua.

Kuidas oskate toitude koguseid arvestada ja mis te üle jäänud toiduga teete?