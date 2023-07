ARMAS KLÕPS | Grete Griffin tähistab oma tütre sünnipäeva kauni peoga

Grete ja tema abikaasa Robert Griffin III vanimal tütrel Glorial oli 6. sünnipäev eile. Selle puhul jagas Grete oma Instagrami kontol pildi, kus nad on koos tütrega ülimalt rõõmsad. Pildil on näha, et tegemist oli teemapeoga - täpsemalt printsess Tiana (filmist „Printsess ja konn“) temaatilise peoga. Tuba on kaunistatud maast laeni ning näha on õhupalle, lilli ja rohelust.