„Rullusin autos korralikult ringi.“ Eesti üks tuntumaid onlyfansitare sattus raskesse avariisse

Instagrami storysse lisatud piltidel on näha, kuidas auto esiklaas ja katus on mõlkis. Autol oli olemas kehtiv tehnoülevaatus ning transpordiameti andmetel oli õnnetusse sattunud Jeep Cherokee'ga eelnevalt kõik korras.

Täna tegi Mariliis veel postitusi ja hoidis jälgijaid enda terviseseisundiga kursis. „Seljas on kaks erinevat murdu. Üks rindmikus, mis ka arvatavasti mu kopsu põrutas siis omakorda ja teine alaseljas. Õnneks murrud on stabiilsed ja ei vaja kirurgilist sekkumist ja mind lastakse kodusele ravile,“ kirjutas ta Instagramis.

Mariliis on tuntust kogunud eelkõige OnlyFansi platvormil tegutsemisega. Varem on ta avaldanud, et on OnlyFansiga teeninud oma parimatel kuudel lausa üle 5000 euro.