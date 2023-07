Telefoniga vastu vahtimist saanud poptäht Bebe Rexha andis kontserdi kaitsvaid prille kandes

Kaks nädalat tagasi sai lauljanna Bebe Rexha oma kontserdi ajal tõsiselt vigastada, kui üks fänn otsustas talle telefoniga vastu nägu visata. Nüüd on Bebe laval tagasi, kuid ta on kasutusele võtnud abivahendid, et traagiline õnnetus temaga uuesti ei juhtuks.