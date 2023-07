Tekitab kära: „Barbie“ film keelati Kagu-Aasia riigis ühe kaadri tõttu ära juba enne linastumist

Peagi kahe nädala pärast on kinodes Warner Bros' kauaoodatud „Barbie“ film, milles peaosalisi Barbiet ja Keni kehastavad Oscarile kandideerinud Margot Robbie (“Pommuudis“, „Mina, Tonya“) ja Ryan Gosling (“La La Land: California unistused“, „Halva haardes“).

„Barbie“ on komöödia-, seiklus-ja fantaasiafilm ning ei ole mõeldud alla 12. aastastele. Kas film on tõesti nii vastuoluline, et seda ei tohiks linastada? Vietnamis keelustati film, sest ühes kaadris näidati Hiina poolt „omastatud“ territooriumit Lõuna-Hiina meres. Film pidi Kagu-Aasias esilinastuma 21. juulil, nagu ka enamikes maailma riikides, vahendab Reuters.