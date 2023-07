Suve üks suurimaid festivale üllatab tasuta peoga Pärnu rannas

Laupäeval, 8. juuli päeval kutsub Beach Grind kõiki huvilisi Pärnu uude, ent juba populaarseks saanud kohta nimega „Düün“. Juuni keskpaigaks valminud uhiuues rannaalas saab spordi tegemise ning vaatamise asemel nautida nüüd ka muud meelelahutust. Näiteks alustabki laupäeval kell 13 Beach Grindi päevane eelüritus, mis kestab kuni Beach Grindi väravate avamiseni ehk kella viieni. Sissepääs eelpeole on tasuta.

Grafix on Inglismaalt pärit trummi- ja bassi produtsent, kelle valitud muusikast leiab erinevate žanrite mõjutusi - esindatud on techno, electronica ja ka indie dance. Eesti lavalaudadel on ta varem puldi taha jõudnud peamiselt läbi Hospitality peosarja.