Eesti ettevõtte humoorikas vastulöök Ženja Fokininile: mõni kohe ei oska äri teha

Nimelt tegi ettevõte enda Facebooki kanalile postituse, milles tõdes Fokinile osutades, et nemad ei oska äri teha. „Kui õigetel ärimeestel sõltub vihmakeebi hind vihma tugevusest, siis meil maksab keep endiselt 74 senti. Mõni kohe ei oska äri teha,“ kirjutab Pakendikeskus enda sotsiaalmeedia kontol.

Postituse all on läinud ka teravaks aruteluks vihmakeepide hindade üle ja nii mõnigi tõdeb, et tema näiteks sai laulupeolt keebi kahe euroga. „Mina ostsin ka peol kahe euroga sellise. Neid 22-euroseid ma ei näinudki seal, aga saan aru, et need olid paksemad/korduvkasutatavad, mis Sokisahtlis ka 20 eurot maksid...?,“ lisab üks kommenteerijatest.