Kas oled minemas? Selgusid Hurtsi Tallinna kontserdi soojendusesinejad

Minimal Wind sai tuule tiibadesse 2022. aasta Eesti Laulu konkursil, kus saavutati teine koht. Rahvusvaheline žürii hindas nende pala „What To Make Of This“ konkursi parimaks. Tänaseks on Minimal Wind esinenud üle Eesti ning andnud välja debüütalbumi „hi.“. Muusikaliselt kombineerib bänd r’n’b intiimsust toore staadioniroki võimsusega - nagu Ariana Grande kohtuks Coldplayga.