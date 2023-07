Kuninglik ekspert: printsess Kate nõudis Meghani ja Harry intervjuu kommentaarile kurikuulsa karmi lause lisamist

Kahe naise omavaheline vaen pole tegelikult uudis ning neid on konkurentidena nähtud alates Meghan Markle`i perre ilmumisest saati. Nüüd aga on üks kuninglik ekspert võtnud sõna ja rääkinud, et Kate oli Meghani suhtes skeptiline sisuliselt algusest peale. Tema arust tundus Meghan kohe algusest peale segajana, „kes soovib tema loodud Wales`i printsessi institutsiooni ära rikkuda“.

„Tuleb välja, et pruutneitside kaklus oli kõigest jäämäe tipp,“ rääkis Dunlop. Ta lisas, et alates Meghani ja Harry taandumisest saati on viimased korduvalt süüdistanud paleed rassismis ja muus. Nüüd aga on tulnud tema sõnul välja, et kui kunagine intervjuu eetrisse läks, siis oli just Kate see, kes nõudis, et palee kommentaar sellele oleks karmim.