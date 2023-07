MEELEOLUKAD KLÕPSUD | Kristjan Jõekalda tähistab olulist tähtpäeva: kui ameeriklased said täna iseseisvuse, siis mina andsin selle ära

„Kui ameeriklased tähistavad täna iseseisvuspäeva, siis mina andsin enda iseseisvuse 25 aastat tagasi käest. Jee...,“ kirjutab armastatud saatejuht humoorikalt enda sotsiaalmeedia kontol. Jõekalda jagab ka toonasest sündmusest fotosid ja toob välja näiteks fakti, et pruudikimp sai toona maha mängitud Terminaatori ninamehele Jaagup Kreemile ja tema praegusele abikaasale Kristiinale.

Kristjan oli enda arust varunud korralikult viina – 12 kasti. „Kui poolteist tundi oli peo algusest möödas, läksin kööki vaatama, palju alkoholi alles on, ja kaheksa kasti oli juba joodud! Mul tekkis tõeline hirm, mis nüüd saab, kas pidu jääb poole peale?! Aga inimesed võtsid kuidagi ise hoo maha ja tulime õnneks viinaga ilusti välja,“ jätkas ta.

„Kella viie-kuue ajal hommikul, kui me hakkasime Marisega koju Lasnamäele sõitma, oli veel paras punt koos ja Henrik tuli meie auto peale. Miks mitte, ta oli ju varemgi meie pool käinud. Kohale jõudes minu pidu alles algas. Suur vabanemine ja puha, tundsin, et nüüd võib rihma natukene lõdvemaks lasta ja lipsu viltu. Maris läks magama ja meie Henrikuga jäime kööki juttu rääkima. Kui ma hommikul silmad lahti tegin, olin ilusti Henriku kõrval suures toas diivani peal. Naine magas üksi teises toas, järelikult juttu jätkus kauemaks,“ sõnas Kristjan.

„15 aastat hiljem, kui olime kolinud Viimsisse, pidasime seal oma hoovi peal kristallpulmi. Jällegi olin korralik nii kaua, kui jaksasin. Ei saanud ju oma pulmapeol enne teisi magama minna. Kella viie-kuue ajal hommikul, kui päike juba paistis, jäime Madis Millinguga lobisema. Ja jälle samamoodi - Maris ütles, et tema läheb magama, ja mina lubasin, et tulen kohe järele. Järgmine hetk, kui ma silmad lahti tegin, olin Madise kõrval magamas. Praegu itsitan, et meil Marisega saab tänavu 25 aastat abielu täis - nüüd peaks Sepole helistama ja küsima, kas ta tuleb tähistama. Ei saa ju traditsiooni muuta ja pulmaööl abikaasa kõrval magada.“