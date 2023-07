Pikk abielu lõppes lahutusega: Kevin Costneri abikaasa nõuab näitlejalt meeletu summa ülalpidamisraha

Kevin Costner (68) kui Hollywoodi üks kauaaegsemaid staare on ikka fotoobjektiivide ees olnud ja temast kirjutatakse pidevalt, aga tema hiljuti toimunud lahutus Christine Baumgartnerist (49) oli ootamatus ka kõmu- ja seltskonnameediale. Kevinil on viisaka mõistliku mehe kuulsus ja see, et 18 aastat kestnud abielu kena ning targa Christine´iga, kellega tal on kolm last, nii järsku lõhki läks, oli üllatus ja tekitas hulgaliselt küsimusi.