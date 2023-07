Ei jõua ära oodata! Festival Võnge toimub juba sel nädalal

Mitteametlike loendustulemuste alusel on Võnge kogu Eesti kõige lemmikloomasõbralikum festival. Võib vist mürki võtta, et nii palju mittehaukuvaid kutsasid pole ühelgi teisel suurüritusel ette näidata. Kõik koerad-kassid-kilpkonnad on Võnkele teretulnud, kui neid hoitakse jalutusrihma otsas ja nad tigedalt ei urise.

Vähe sellest, et kuni 11aastastele lastele on pääs Võnkele tasuta ja 12-17aastastele vaid 20 eurot, on pisikestele festivalihuntidele pandud kokku ka põhjalik eriprogramm. Hiiglasliku mudaplaadikoogi valmistamine, pisiparvekeste ehitus ja ujutamine ning muidugi lastekonverentsid, mis möödunud aastal alguse said ja kohe korralikult elevust tekitasid. Tänavu jõuavad pressikonverentsidele, kus ajakirjanike asemel pinnivad piiramisrõngasse tooduilt vastuseid lapsed, Orelipoiss ja täiekoosseisuline Ewert and The Two Dragons. Täiesti kindlalt - tasub kuulama-vaatama tulla ka täiskasvanuil, kel endal lapsi (kaasas) pole.