Sepo Seeman sõprusest Piret Laurimaaga: tal on oskus panna minu sisemine higi sisemiselt voolama

Brünett 19aastane teatrihuviline Piret asus 1991. aastal õppima Tallinna Pedagoogilisse Instituuti näitejuhtimise erialal. Telemees Kristjan Jõekalda, kes oli seal koos sõber Sepoga juba kaks kursust tudeerinud, mäletab, et vanalinna rääsunud tahvelustega koolimajas olid õhus enam-vähem kõik võimalused - Pireti suured säravad silmad ja hääl, mis meenutas unise kassi oma, ei jätnud kedagi külmaks.

„Tundus, et korraga olid kõik temast sisse võetud,“ meenutab Kristjan Pireti saabumist Peda näitejuhtide sekka. Piret õppis samal kursusel Jaagup Kreemi ja Arlet Palmistega. Kristjani kursusevendadeks olid teiste seas Sepo Seeman, Henrik Normann ja Madis Milling.

Tollest Eesti taasiseseisvumise aastast alates on Sepo ja Pireti elud olnud seotud. Koos on käidud ülikoolis ja töötatud Pärnu teatris Endla. Ligi kümme viimast aastat on nad koos abikaasadega vedanud oma suveteatrit.

„Piret oli ülikooli tulles värske nagu tuul ja ilus õis, kelle kõrval oli ja on senini tunne, et suvi on igavene. Olen Piretist rääkides ettevaatlik. Meie sõprusside on õrn ja habras nagu Piret isegi,“ lausub Sepo Pärnu jahtklubi purjekuuris, kus nende „põlveotsateater“ tegutseb.

Piretil on esimene kohtumine Sepoga samuti hästi meeles.

„See juhtus ülikoolis, Tallinna vanalinnas Laial tänaval. Sinna kooli sulanduti kohe. Sepo oli kindel liider ja on siiani, ehkki ise ta end selleks ei pea. Tal on oskus inimesi kaasata, naerma ajada ja pingeid maandada. Ei mäleta, et oleksime tudengitena koostööd teinud, aga ülikoolist algas sõprus. Kohe algasid ka ühised malevasuved,“ räägib Piret. „Kool lahustub ära umbes kümne aastaga. Alles siis julged öelda ka ise enda kohta „näitleja“. Meie ühine intensiivsem aeg saabuski pärast ülikooli, kui lavaelus end näitlejana kehtestasime. Naernud olen Sepo naljade peale alati. Kui temaga koos oled, muudkui turtsud. Sepo huumor klapib minuga.“