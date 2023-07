Tõnis Mäe 75. sünnipäeva tähistatakse suurejoonelise kontserdiga

57 aastat laval on täis õnnestumisi, emotsioone ja naudingut, aga ka kurbust ning otsinguid, mis väljenduvad selgelt ka vanameistri loomingus.

Sellel kontserdil kõlavad laulud on Tõnis Mäe jaoks kõige olulisemad. Ilma nendeta poleks ta enda sõnul see, kes on. Samuti tulevad esitusele mõned täiesti värsked lood.