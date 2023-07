KROONIKA MÄRKAMISED | Laulupeol lõi vägevat välku, räppar nublu tegi suvise heateo

Efektne jäädvustus

Endine riigikogu liige, ettevõtja Imre Sooäär püüdis pildile pikselöögi võimsas äikesetormis, mis XIII noorte laulupeo paar tundi pärast algust ajutiselt peatas. „Meie laul on vaba. Seda ei võta vihm ega äike! Püha on maa,“ kirjutas Imre postituse juurde.

Laulupidu nautimas

Räppari heategu

Nädal tagasi avaldas nublu Instagramis sellest story, kus rääkis: „Head sõbrad, Eestimaa suvi on üllatusi täis! Ma sõidan Haaberstis ja näen, pöial püsti on tee ääres Anatoli. Anatoli jäi bussist maha. Tema buss tuli kaks minutit varem, aga Anatoli tahab Karjakülla vanaema juurde minna. Ja me lähemegi!“