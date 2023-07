KUUM KLÕPS | Rinnad letti! Laulja Rita Ora saabus moeetendusele ülimalt paljastavas riietuses

Pärast moeetendusel käimist tegi Rita ka sotsiaalmeediasse postituse, kus näitas enda riietust ja moesõul toimunut. Instagramis avaldatud piltide all läks aga Rita fännide seas lahti suur arutelu, kus kommenteeriti tema paljastavat välimust. „Paljana on lubatud peole tulla, kuni sa kannad kardinat?“ küsis üks fänn Rita postituse juures. „Selle ja mitte millegi kandmise erinevust väga pole,“ arvas teine fänn. „Keegi tehke sellele naisele selgeks, et alastus ei tähenda stiilne olemist,“ kirjutas järgmine kommenteerija. „Miks sul üldse riideid vaja on, kui sa juba paljas oled?“ uuris veel üks fänn.