„Proovige vaid mind millegagi visata.“ Lauljanna Adele kutsub korrale lavale asju viskavaid fänne

Las Vegases kontserdil tegi Adele nalja selle üle, kuidas viimasel ajal on häirivaks trendiks muutunud see, et lavale loobitakse muusikutele esemeid. „Kas te olete märganud, kuidas inimesed on unustanud kuradi šõu etiketi ära? Inimesed lihtsalt viskavad lavale s***a, kas te olete seda näinud?“ küsis Adele oma Las Vegase publiku käest ja vehkis samal ajal T-särgi kahuriga.