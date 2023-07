PODCAST | Tissident x härra Abikaasa: vastame pulmaküsimustele

Pulmapäeval juhtub tihtipeale ka äpardusi. Missugused need olid Marianne ja tema abikaasa pulmas, on ehk isegi omajagu üllatuslik. Korraldada pulma, kus kõigil oleks mõnus, lõbus ja hea, on tegelikult keeruline ülesanne. Paari eesmärk peaks olema teha pidu, mis neile endile 100% meeldib, sest kõigile korraga mõelda niikuinii ei saa. Pulmapäeva nautimiseks peab ka paaril aega jääma ning mismoodi see Mariannel ja tema abikaasal õnnestus, saad teada saatest.