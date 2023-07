Suured muutused Eesti Laulu korralduses: Tomi Rahula oma ametis ei jätka

Tomi Rahula kommenteeris Eesti Laulu projektist lahkumist lähemalt sotsiaalmeedias. „Nagu ka varasemate peaprodutsentidele kombeks, siis ka minul on 5 aastat Eesti Laulu juhtimist märkamatult täis tiksunud. Võiks öelda, et silmapilgutusega. Selge on see, et viis aastat tiksus täis kõigi jaoks täpselt õigel ajal. Mina olin täna lõpetamisega arvestanud ja ka Eesti Laulu formaat on valmis sügisel uue meeskonnaga taas uuenduskuuri läbima. Jään seda ka ise põnevusega ootama!“ kirjutas ta oma Instagrami kontol.



Veel tõdes Rahula, et tal oli tore anda oma panus viie aastaga nii suurde teleprojekti. „Käia poolfinaalidega telestuudiost väljas ja panna korralik pidu püsti lausa Tartus. Lisada üritusele prooviks ka sügisesed veerandfinaalid, millest said suurepärase tulemuse artistid, kes poolfinaalide ja finaali lavale muidu pääsenudki poleks. Tõstsime laulude kvaliteeti juba nende esitamisel (boonusena hakkasime neid vastu võtma läbi uudse platvormi), viisime ellu edukalt uusi kaamerate, lava ja helitehnilisi lahendusi. Minu jaoks oli tähtis ka täielikult neutraalse žürii kaasamine finaalis. Boonusena toimus sealt kaudu ka Eesti muusika ja muusikute tutvustamine ja kokku viimine välismaa tippudega. No tegelikult võiks ju meenutama jäädagi…,“ võtab ta oma peaprodutsendi aja kokku.



Millised on aga Rahula edasised plaanid? „Vaadates eelkäijad, siis Riigikogu või Kultuuriministeerium on kindlad järgmised. Samuti ka televisioonis jätkamine ja „Öökülalise“ roll, mis mahuks ilusasti sinna kõrvale... Tegelikult olen mõned kuud silmad lahti ringi vaadanud, aga konkreetseid plaane polegi veel teinud, sest suvi on rock’n’roll...“ kirjutab ta veel.



“Aitäh kõigile, kellega nende aastate jooksul koostööd teha olen saanud. Teid on tõesti palju ja nimed jäävad selle tõttu nimetamata. Olen kindel, et enamustega kohtume ka õige pea teistes projektides. Samuti ei välista ma kunagi muusika autorina Eurovisioonile või ehk ka Junior Eurovisioonile pürgimisest, sest lisaks arvutiklahvide toksimisele ja projektide juhtimisele, jookseb mul soontes ikkagi ka muusiku veri ja need aastad on andnud võimaluse vaid sahtlisse kirjutada…,“ sõnab Tomi Rahula oma postituse lõpetuseks.