Maris Järva vargusest: see on mulle tõesti meelde jäänud!

Küsimusele, kas Maris on midagi varastanud, vastas ta jaatavalt. „Kusjuures ma olen varastanud ühe korra. See on nii nõme öelda, aga liimipulga. See oli kunagi väga ammu koolilaadal. Enne kooli algas Linnahallis koolilaat ja ma hullult ootasin seda alati. Sest ma tahtsin neid kooliasju osta ja see oli mul kõige oodatum üritus üldse. Ma olin seal emaga, kes tuli mulle asju ostma. Siis ühel hetkel oli leti ääres rabelung ja hästi palju inimesi. Siis mul oli see liimipulk käes, et ma hakkan seda ostma. Siis kuidagi läks nii, et ma jalutasin sellega minema. See on mulle tõesti meelde jäänud!“ rääkis Järva.