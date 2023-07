Noorte laulu- ja tantsupeo ülekanded jõudsid rohkem kui 400 000 inimeseni

Rahvusringhäälingu tele-, raadio- ja veebikanalid vahendasid kolmel päeval nii tantsupidu, rahvamuusikapidu, rongkäigu kulgemist kui ka laulupidu. Kantar Emori teleauditooriumi mõõdikuuringu järgi jõudis pidu 409 000 inimesi – just nii palju inimesi vaatas ETV, ETV2 või ETV+ vahendusel mõnda noortepeo teleülekannet vähemalt 15 minutit. Neile lisaks sai peost osa ka ERR.ee portaali, Jupiteri, Vikerraadio, Klassikaraadio ja Raadio 4 vahendusel.



ERR-i ülekannete peaprodutsendi Margus Saare sõnul pakkusid loodusjõud tänavu üllatusi nii peolistele kui ka meeskonnale, kuid noortepidu sai vaatamata äikesele ja päikesele uhkelt peetud. „Laulu- ja tantsupidude traditsioon elab täiel jõul. Seda kinnitavad nii vaatajanumbrid kui ka vaprad osalejad ning pealtvaatajad, tänu kellele see pidu sai just nii erakordne.“



Kõige rohkem vaatajaid kogunes telerite ette laulupeo ajaks. Rohkem kui seitse tundi väldanud teleülekanne kogus ETVs keskmiselt 160 000 vaatajat. Peo kulminatsioonina kõlanud ühendkooride esitusi nautis tele vahendusel üle 200 000 vaataja, tipphetkel vaatas ülekannet 248 000 inimest.



ETV2s jälgis viipekeelse tõlkega laulupeo ülekannet keskmiselt 11 000 ja ETV+ kanalil 8000 inimest. ERR-i veebikanalite vahendusel on laulupeo ülekanne jõudnud omakorda pea 30 000 inimeseni.



Pühapäevast telemaratoni alustanud rongkäigule elas ETVs kaasa keskmiselt 96 000 vaatajat. Kui ETV vahendas rongkäigu vahelülitustega intervjuudele, siis ETV2s näitas kolme tunni vältel rongkäigu kulgemist täies mahus – ülekannet jälgis tundide jooksul keskmiselt 11 000 vaatajat. ETV+ vahendusel jälgis rongkäigulisi keskmiselt 8000 inimest. Lisaks jõudis rongkäik rohkem kui 10 000 veebikülastajani.



Tantsupeo lõpuetendust vaatas ETVs keskmiselt 117 000 vaatajat, ETV+ kanalil keskmiselt 8000 inimest. Tantsupeo avaetendust sai reedel jälgida ERR-i veebikanalite ja Vikerraadio vahendusel, veebis jälgis reedest pidu üle 8000 inimese.



Laupäeva päeval toimunud rahvamuusikapidu kandsid kõrvuti üle ETV ja Klassikaraadio, teleülekannet jälgis keskmiselt 60 000 inimest.



ETV näitab tantsupeo lõpuetendust kordusena täna (5. juulil) kell 22.55, ETV2 toob laulupeo taas ekraanile pühapäeval (9. juulil) kell 10.50.