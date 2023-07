ARMAS KLÕPS | David ja Victoria Beckham tähistasid oma 24. pulma-aastapäeva

David postitas Instagrami retro pildi, kus ta on koos oma kallimaga. Kummagil on käes väike kutsikas ning endine jalgpallur hoiab oma abikaasa ümbert kinni. „Sel päeval 04.07.99, 24 aastat ja veel on lugemisel. Parim abikaasa, ema ja joomispartner (enamus ajast). Ilusat pulma-aastapäeva, ma armastan sind nii väga,“ kirjutas David pildiallkirja.

Samuti jagas ka Victoria oma sotsiaalmeediasse video aastapäeva tähistamiseks. Briti ikoon postitas oma pulmapäevast video, kus nad lõikavad mõõgaga tordi lahti.

Victoria postitas lisaks kolm erinevat klõpsu koos oma abikaasa Davidiga, kus ta ka ühel joob koos temaga veini. „Ikka veel hoiame käest kinni ja ikka naerame (sinuga, mitte ainult sinu üle), ma armastan sind nii väga,“ kirjutas Victoria.

David ja Victoria tutvusid 1997. aastal ja kihlusid aasta hiljem ning paar abiellus Lutterllstowni lossis Iirimaal. Aastal 2016 ütles Victoria intervjuus Briti Vogue'le: „Jah, armastus esimesest silmapilgust on olemas. See juhtub sinuga Manchester United jalgapallimängul mängijate puhkeruumis - isegi siis, kui sa olid veidi purjus, mis tähendab, et täpsed detailid on ähmased.“

20 aasta jooksul on David oma kaasale kokku kinkinud 14 kihlasõrmust, tõestamaks Victoriale oma igavest armastust.

Koos on neil neli last: Brooklyn, Romeo, Cruz ja Harper.

Aastal 2015 jagas David Entertainment Tonight intervjuus kauakestva abielu saladuse: „Meil on neli imelist last ja nad on meie prioriteedid, kuid peab leidma aega ka üksteise jaoks,“ põhjendas ta. „Me oleme tihti hõivatud, aga me leiame aega, et abielu toimiks.“