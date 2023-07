Suri Disney staar ja poplaulja Coco Lee

Hongkongis sündinud ja Aasias edukat karjääri teinud Coco Lee lahkus meie seast vaid 48-aastaselt, vahendab The Guardian.

Coco Lee surma avalikustas tema vanemad õed Facebooki ja Instagrami vahendusel. Postituses tuli välja, et staaril oli mitu aastat depressioon, mis viimaste kuudega muutus kehvemaks. “Kuigi Coco otsis professionaalset abi ja andis endast parima, et depressiooniga võidelda, kuid kahjuks deemon tema sees oli tugevam,“ kirjutasid tema õed postituses. „Hoolimata haigla meeskonna parimatest pingutustest, et teda koomast päästa ja ravida, suri ta 5. juulil 2023. aastal.“