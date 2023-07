Muusik Heini Vaikmaa tähistas oma 65. sünnipäeva uhiuue singliga

Ansambli „Mahavok“ liider Heini Vaikmaa sai 5. juulil 65 aastaseks. Selle puhul ilmutas ansambel uhiuue singli „Ees on veel paremgi“, mille on Heini Vaikmaa loonud Oskar Ove tekstile. Juba laulu pealkiri ütleb, et teenekal muusikul pole kavatsust piirduda senise loominguga, vaid ta on valmis kuulajaid üllatama ka edaspidi. Seda tehakse juba 26. ja 27. juulil Padise kloostri ja mõisa pargis, kus Mahavok paneb püsti oma pika karjääri kõige uhkema show „SÄHVATUS“.