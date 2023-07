Kiirusta, et saada head kohad! „ADA. Rääkimata lugu“ piletid sulavad nagu eelmise talve lumi

29. juuli etenduse piletid on juba täielikult välja müüdud ja mitmele teisele etendusele on jäänud veel üksikud parimad kohad. „ADA“ etendus oli eelmisel aastal nii kriitikute kui publiku lemmik ja sel suvel on viimane võimalus etendus oma silmaga ära näha!