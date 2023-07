Kroonika horoskoop 14.-20. juuli | Ühel tähemärgil seisavad ees karjääri puudutavad otsused, teise tähemärgi elus on midagi suurt, mis algaval nädalal läbi saab

Peagi algav nädal on tähemärkidele erineva tonaalsusega. Mitme tähemärgi puhul on tulemas äärmiselt positiivne ja üllatusterohke nädal, aga on ka neid, kes peaksid ettevaatlikud olema. Loe Kroonika horoskoobist, milline tuleb nädal just sinu tähtkujule!