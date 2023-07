KLÕPS | Hämmastav sarnasus: Jennifer Garneri ja Ben Afflecki tütar on nagu ema suust kukkunud

Esmaspäeval nautisid Jennifer Lopez ning Ben ja Violet Affleck Ameerikas Hamptonsis toimunud pidu, mille korraldas spordimiljardär Michael Rubin, vahendab Page Six. Kui internetti postitati neist kolmest foto, ei suutnud netirahvas nähtut uskuda. Violet sarnanes pildil nii väga oma ema Jenniferiga, et sotsiaalmeedias kommenteerijate sõnul on tegemist lausa kaksikutega.

„Ben Afflecki tütar on sõna otseses mõttes oma ema Jennifer Garneri kaksik,“ sõnas kolmikust pildi avaldanud Twitteri kasutaja oma postituses. Ka teised säutsujad nõustusid temaga. „Sa tahad öelda, et see ei olegi Jennifer Garner?“ uuris üks kommenteerija. „Beni geenidel polnud isegi mitte võimalust,“ arvas teine kommenteerija. „Kurat, ma arvasin, et see ongi Jennifer Garner,“ sõnas ka kolmas ema-tütre sarnasuses hämmastunud säutsuja.