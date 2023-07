Retroland tuleb taas! Sügisel toimuv suur ajastupidu toob Eestisse kultus-boybändi ja 90ndatel muusikamaailma vallutanud DJ

East 17 on UK-st pärit 90ndate kultus-boybänd, kellel on olnud tervelt 18 TOP-20 hitti. „House of Love“, „Stay Another Day“, „Deep“, „It’s alright“ ja „Thunder“ on vaid mõned neist, mis on kahtlemata kõigile 90ndatel elanud noortel otsast lõpuni peas!