KROONIKA ARHIIVIST | Merle Jääger kannatas aastaid vägivaldse suhte all: Imre lõi mul silma siniseks ja ähvardas kirvega

Endisest punkarist Merle Jäägerist (57) ehk Mercast jääb pealtnäha mulje, et teda ei kõiguta miski. Ta on läbinud kaitseväes ajateenistuse, oskab relva käsitseda, on otsekohese ütlemisega ega karda keerulisi olukordi. Ometi kannatas Merca 13 aasta pikkuses kooselus endast 15 aastat noorema Imre Toomeoksaga (43) lähisuhtevägivalla all. Samas tunnistab ta, et on ka ise noa käiku lasknud.