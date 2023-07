Erikülaline suurel kontserdil: hitimeister Calum Scotti kontserdil astub üles Inger

Calum Scotti edulugu sai alguse 2015. aasta „Britain’s Got Talent“ saatest. Talendisaate prooviesinemise videot, kus Scott laulab oma versiooni Robyni loost „Dancing On My Own“, on YouTube’is vaadatud juba 375 miljonit korda. 2016. aastal avaldas Scott sama loo oma debüütsinglina ning Spotify muusikaplatvormil on praeguseks lool üle miljardi kuulamise. Artisti teisel populaarsel lool „You Are The Reason“ on lisaks numbritele ka teistsugune edulugu – nimelt on lugematu arv fänne valinud just selle loo oma pulmalauluks. „You Are The Reason“ on pärit Scotti esimeselt albumilt „Only Human“, mis ilmus 2018. aastal. Loost on avaldatud ka duetiversioon, mis on tehtud koostöös briti laulja Leona Lewisega. Scotti edukate koostööde hulka kuuluvad ka hitid „Where Are You Now“ Belgia DJ-ga Lost Frequencies, mis nomineeriti jaanuaris Brit Award auhinnale ning „Woke Up In Love“ ühes Kygo ja Gryffiniga. 10. veebruaril ilmub ka uus tempokas lugu nimega „ Whistle“, kus koostööd teevad Calum Scott ja Jax Jones.