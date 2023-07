Telenägu Keili Sükijainen sõprusest Anett Kontaveitiga: tutvudes ma isegi ei teadnud, et ta tennist mängib

Eelmise aasta augustis vigastas Keili tennist mängides põlve ristatisidet – see raske trauma võib juhtuda nii tippsportlase kui ka harrastajaga. „See vigastus on lõpetanud paljude tippsportlaste karjääri enne neid aegu, kui seda opereerima õpiti.“ Arst soovitas pool aastat jälgida, kas jalg suudab ise taastuda, paraku seda ei juhtunud. Nii tuli Keilil kuu tagasi operatsioon läbi teha. Jalg juba liigub, nagu peaks, aga lõplik paranemine võtab 6–9 kuud, mille ajal tuleb end hoolega hoida. See ei ole Keilile aga lihtne.

Kõige enam tunnebki ta praegu puudust sportimisest – et saaks jälle tennist mängida või kümneminutise jooksugi teha. „Teletöö kõige hullema päeva lõpuks nautisin nii väga, kui sain minna väiksele jooksule ilma muusika, milletagi, lihtsalt kõik päeva jamad endalt maha raputada. Joostes tulvavad sinusse õnnehormoonid ja saad päevaga edasi minna. Sellist sporti ma väga armastan!“

Sama saab ta öelda oma teise suure armastuse tennise kohta. „Tennises olen nii koba, et pean tohutult keskenduma, ja niiviisi puhkab aju välja kõigest päeval toimunust.“

Tennise juurde naasis seda lapsepõlves harrastanud Keili juhuslikult, kui ta treenerist sõber uue harrastajate rühma kokku kutsus. Nii et Keili tennisekirg polnud üldse seotud sellega, et tema parim sõbranna on tennisist Anett Kontaveit. „Kui me tutvusime, siis ma isegi ei teadnud, et Anett tennist mängib. Ka tema esimesi mänge käisin vaatamas sõbrannana ega teadnud tennisereeglitest midagi. Anett teeks mulle pähe ka siis, kui ta mängiks silmad kinni ja pahema käega!“

Anett annab oma vanad tennisekleidid ja reketid Keilile. „Lähen platsile ja näen välja nagu proff, aga tegelikult ei oska midagi! Teen ikka nalja, et kui tenniseplatsil midagi välja tuleb, siis tänu sellele, et mu reketil on hea aura!“