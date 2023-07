Vahel on nii, et inimestel on vajadused, mida ei suudeta tagasi hoida. Sealhulgas vajadus seksida. Mõned päevad tagasi seksisid näiteks turistid Tallinnas popkunstimuuseumis PoCo, mis tekitas palju furoori. Aastate jooksul on aga olnud veel mitmeid seksijuhtumeid avalikes kohtades, mis on Maarjamaal uudisekünnise ületanud.