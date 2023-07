Kaisa ja Marko Mehine tähistavad suurt aastapäeva: kumbki toona emotsioone vaos hoida ei suutnud

Tantsustaaride Kaisa Oja-Mehise (38) ja Marko Mehise (35) uus kodu asub Tartumaal Kikaste külas, kus valitseb täielik vaikus ja rahu. Krundile paistab Emajõgi, aia ääres on kasesalu ja jäätunud tiik. Maja on ehitatud ja kujundatud täpselt paari oma visiooni järgi: avar ja modernne, samas hubane. Suurimaks pärliks oli toona lõppevas aastas kahtlemata Marko ja näitleja Ülle Lichtfeldti võit saates „Tantsud tähtedega“. Võidukarikas ilutseb maast laeni vitriinkapis, mis on pilgeni täis nii Marko kui ka Kaisa auhindu tantsuvõistlustelt. Neid on lausa nii palju, et kokkulugemine tundub olevat liiga suur töö, et seda üldse ette võtta.