Peeter Volkonski ei kohtunud oma isaga 18 aastat: istusime vaikides taksosse

1973. aastal oli André sunnitud kolima Šveitsi ja sealt edasi Prantsusmaale. Peeter oli just sisse saanud lavakunstikateedrisse ning seejärel möödus 18 aastat, enne kui isa-poeg jälle kohtusid.

1987. aastal oli Peeter koos bändiga Rosta Aknad Rootsis Gotlandi saarel esinemas ja andis sellest teada ka isale. Stockholmi rongijaamas said nad kokku. „Isa tuli rongist välja, kallistasime, läksime taksosse.“„Aga töölised on ilmselt kõik juba higised ja väsinud.“ Ma küsisin millised töölised, noh need, kes töötavad,“ meenutas Volkonski naerdes esimest lauset pärast 18 aasta pikkust lahusolekut.