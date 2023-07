FOTOD | Sünnipäevalaps Henessi Schmidt leidis endale sobiva kodu: saagu siin olema rahu, krutskit ja armastust

Henessi tõdes, et talu kodu leidmiseks kulus tal lausa kuus aastat. „Suitsusaunaga metsa serval, vesiroosidega tiigis, mesilastega korstnas, kolme õunapuuaia ja pokuga õue peal. Kesk vooresid ja allikaid. Saagu siin olema rahu, krutskit ja armastust,“ kirjeldas ta oma talu.

2021. aastal kirjutasime, et Henessi Schmidt kohandas vana Peugeot' matkaautoks ja avastas sellega Iirimaad. „Ostsin endale vana pereauto, 2007. aasta Peugeot 307. Võtsin tagumised istmed välja ja panin madratsi sisse, nii et olen saanud oma liikuva pesaga Iirimaad avastada. Katuse­aknast sain öösiti tähti vaadata. Teistpidise liiklusega harjusin päris ruttu ära. Peaasi, et ikka seigelda ja avastada saab!“ rääkis rändurihingega näitleja toona. „Autoga sai suvel seigeldud tublisid tuhandeid kilomeetreid, ta majutas nii sõbrannasid kui kasse, viis nii matkama kui surfama, nägi mägesid ja metsi ja lõpuks kuumenes mootor üle. Tal oli ilus elu.“